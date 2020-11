Vaticanul realizeaza teste COVID-19 in regim de gratuitate pentru cei nevoiasi

Aceasta este una dintre initiativele anuntate joi de Vatican cu prilejul prezentarii evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Saracilor, ce va fi marcata in data de 15 noiembrie.Centrul de tratament ambulator din piata Sfantul Petru, care exista de mai multi ani pentru a-i trata pe cei saraci din capitala Italiei, efectueaza 50 de teste pe zi, pe langa administrarea vaccinului antigripal, a anuntat intr-un comunicat presedintele Consiliului Pontifical pentru Noua Evanghelizare, Rino Fisichella.Comunicatul precizeaza ca a fost trimis un prim lot de "350.000 de masti pentru cel putin 15.000 de elevi din diferite scoli de la periferia Romei, care vor usura astfel cheltuielile familiilor sarace", datorita unei donatii realizate de compania de asigurare Unipolsai.Au fost trimise parohiilor din capitala italiana si 5.000 de pachete cu alimente pentru persoanele nevoiase, gratie unei colaborari cu supermarketul Elite si cu fabrica de paste La Molisana, care a donat 2,5 tone de paste, ce vor fi donate mai multor familii si asociatii caritabile.Fisichela a precizat ca papa Francisc a subliniat in mesajul sau ca este necesar "sa oferim un semn concret de asistenta si sprijin unui numar tot mai mare de familii care se afla in dificultate obiectiva", din cauza pandemiei.Criza sanitara din acest an a obligat suspendarea unor actiuni ale papei, precum pranzul organizat pentru 1.500 de persoane in aula Paul al VI-lea din Palatul Pontifical si spitalul de campanie instalat in piata pentru vizite medicale. Papa Francisc va celebra duminica o slujba in fata unui grup de doar 100 de persoane care ii reprezinta pe saracii din intreaga lume.Citeste si: Papa numeste prima femeie intr-o functie diplomatica inalta la Vatican