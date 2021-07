Moartea cumplita a unei vedete de Instagram. A cazut intr-o cascada in timp ce isi facea un selfie

Sofia Cheung a plecat in weekendul trecut impreuna cu trei prieteni pentru a se bucura de o zi relaxanta la Ha Pak Lai, un parc natural de langa langa Yuen Long. La un moment dat, in timp ce isi facea fotografii pe marginea cascadei, i-a alunecat piciorul si a cazut in bazinul de 5 metri adancime de dedesubt, scrie nypost.com Prietenii ei au chemat rapid serviciile de ajutor, iar tanara a fost recuperata de indata din apa. A fost transportata la spital, insa nu a mai putut fi salvata.Zona Ha Pak Lai, situata langa Muntele Ananas, este un loc popular pentru excursionisti, mai ales la apusul soarelui.Sofia era recunoscuta drept o temerara. In postarile sale de pe Instagram, tanara impartasea adesea imagini cu aventurile sale riscante, escaladand marginile stancilor si varfurile muntilor.