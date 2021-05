Situatia critica in Venezuela. Oamenii nu isi pot cumpara un kilogram de carne nici dupa o marire de 300% a salariului minim

"Intra in vigoare o crestere a salariului minim, la 7 milioane de bolivari", adica 2,5 dolari, a declarat ministrul muncii, Eduardo Pinate, in fata partizanilor guvernului socialist adunati cu ocazia zilei de 1 Mai.Salariul minim lunar creste astfel cu 288,8%. El este completat de un cupon alimentar de "3 milioane de bolivari', pentru un "venit minim de 10 milioane de bolivari", potrivit ministrului.Dar aceasta crestere nu le permite venezuelenilor sa isi recupereze puterea de cumparare, in timp ce tara este in criza, cu o economie in recesiune de opt ani si patru ani consecutivi de hiperinflatie, care a atins aproape 3.000% in 2020.Cu noul salariu minim nu se poate cumpara un kilogram de carne, care costa 3,75 dolari intr-o economie din ce in ce mai dolarizata. Nu este suficient nici pentru a cumpara o cutie cu treizeci de oua sau un kilogram de branza, care costa 11 milioane de bolivari."Aceasta nu este cea mai buna veste pentru o zi de 1 Mai", a reactionat pentru AFP economistul Cesar Aristimuno. "Cu siguranta, va aduce o oarecare usurare pentru multi venezueleni, dar, din pacate, ce vom vedea este o crestere a preturilor", a adaugat el.Guvernul lui Nicolas Maduro, lovit de sanctiuni internationale, in special din partea Washingtonului care a incercat sa-l rastoarne de la putere dupa contestata sa realegere in 2018, a renuntat sa anunte festivist cresterile salariale cum facea predecesorul sau Hugo Chavez (1999-2013).