„Veninul de broască râioasă“, tot mai popular printre vedete

Practica cândva obscură de a fuma venin de broască râioasă, un drog psihedelic puternic care îi poate determina pe utilizatori să se întâlnească cu Dumnezeu, se extinde, pe măsură ce celebritățile îi susțin puterile „vindecatoare”.

Veninul, care se găsește la broaștele bufo alvarius, conține substanța chimică 5-MeO-DMT, și a fost promovat de unii dintre furnizorii săi ca un remediu miraculos pentru probleme de sănătate mintală, cum ar fi depresia și PTSD, precum și dependența de alte droguri.

La începutul acestei săptămâni, legendarul boxer Mike Tyson, în vârstă de 55 de ani, a creditat veninul - cunoscut sub numele de bufo – care, spune el, l-a ajutat să renunțe la un obicei periculos al consumului de cocaină și să slăbească peste 100 de kilograme în mai puțin de trei luni.

„Am ingerat veninul acestei broaște de 53 de ori - a declarat fostul campion mondial pentru New York Post. Dar nimic nu s-a apropiat de experiența primei mele „călătorii“. Prima dată când am „murit“. Am făcut-o ca pe o provocare. Eram pe droguri grele precum cocaina, deci, de ce nu? Este o altă dimensiune. Cel mai dur adversar cu care m-am confruntat vreodată am fost eu. Aveam o stimă de sine scăzută. Pentru oamenii cu ego-uri mari se întâmplă des. Broasca râioasă dezbracă ego-ul".

Broasca petrece 7 luni pe an trăind în subteran, dar veninul său poate fi folosit pentru efecte psihedelice.

Potrivit New York Post, Tyson are un incubator de broaște din deșertul Sonoran la ferma sa din California de Sud. Fostul campion mondial la categoria grea a spus că a descoperit ritualul tradițtional de vindecare în urmă cu patru ani. De atunci, a slăbit 45 de kg, a făcut pace cu familia și a început din nou să boxeze.

"Oamenii văd cât de mult m-am schimbat. Mintea mea nu este suficient de sofisticată pentru a înțelege ce s-a întamplat, dar viața mea s-a îmbunătățit drastic. Tot scopul broaștei este să te facă să atingi potențialul maxim. Privesc lumea altfel. Suntem cu toții egali. Totul este iubire", afirma Tyson.

La fel ca fostul campion la categoria grea, Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden a susținut în recenta sa autobiografie că drogul psihoactiv l-a ajutat să scape de cocaină.

Riscuri mortale

Au fost efectuate puține studii asupra drogului, dar unele studii pe o versiune sintetică a 5-MeO-DMT au indicat că poate fi într-adevăr un medicament eficient pentru depresia rezistentă la tratament. Totuși, ceea ce oameni ca Mike Tyson, și Hunter Biden nu au menționat este că există și o serie de pericole asociate cu consumul de droguri. Veninul de broască râioasă este mai puternic, ceea ce vine cu riscuri substanțiale.

S-a descoperit sau, mai degrabă, s-a redescoperit că veninul anumitor broaște raioase conține compuși halucinogeni. Veninul broaștei râioase din fluviul Colorado (cunoscută și drept broasca din deșertul Sonoran și întâlnită doar în Mexic, Texas și Arizona), Bufo alvarius, conține într-o concentrație mare puternicul halucinogen 5-MeO-DMT-triptamina, care este de aproximativ patru ori mai puternic decât DMT.

Veninul se extrage storcând numeroasele glande de pe membrele broaștei și din glandele parotide de la gât. Veninul proaspăt, cu consistență vâscoasă și alb ca laptele (de la o singură broască râioasă se pot extrage 0,25-0,5 g de venin), este apoi uscat și fumat. Veninul uscat rămâne la fel de puternic ca și cel proaspăt timp de cel puțin doi ani. Andrew Weil și Wade Das, cercetători în domeniul substantelor psihoactive, au fumat ei însiși veninul. Ei au observat că, la câteva secunde după inhalarea fumului, apar halucinații vizuale și auditive intense timp de aproximativ cinci minute, iar post-efectele continuă circa o oră.

