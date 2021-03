Vesti bune de la Bruxelles. Uniunea Europeana va primi, in al doilea trimestru, cate 100 de milioane de doze de vaccin in fiecare luna

"Asteptam in medie aproape 100 de milioane de doze pe luna in trimestrul doi si in total 300 de milioane de doze pana la sfrasitul lui iunie", declara ea cotidianului regional german Stuttgarter Nachrichten, evocand totodata o crestere a ritmului livrarii si autorizarea apropiata a unor noi produse.CITESTE SI: INTERVIU Cercetator roman la Oxford, explica in detaliu impactul vaccinului anti-COVID: "Nu vom mai avea cazuri severe" Presedinta Comisiei se asteapta la o livrare de 50 de milioane de doze in martie, in contextul in care UE - cu o populatie de 749 de milioane de locuitori - a primit, incepand din decembrie, doar 51,5 milioane de doze de vaccin impotriva covid-19.Trei vaccinuri au fost autorizate de catre Agentia Europeana a Medicamentului - BionNTech/Pfizer, Moderna si AstraZeneca/Oxford -, iar EMA, cu sediul la Amsterdam, urmeaza sa ia joi o hotarare cu privire la autorizarea vaccinului Johnson & Johnson , cu o singura doza.Vaccinul rusesc Sputnik V a depasit saptamana trecuta o etapa-cheie in vederea desfasurarii in UE, prin lansarea examinarii in timp real la EMA.Comisia Europeana vizeaza ca 70% dintre europeni sa fie vaccinati pana la sfarsitul verii, in pofida unor critici cu privire la o lentoare a campaniilor de vaccinare.Cel putin 41,4 milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 au fost administrate unui numar de 28,6 milioane de persoane - reprezentand 6,4% din populatia europeana, potrivit unui bilant intcomit de AFP luni, la ora 12.30 GMT (14.30, ora Romaniei), pe baza unor date oficiale.De asemenea, 12,8 milioane de persoane au fost vaccinate cu a doua doza de vaccin - reprezentand 2,9% din populatia UE.Germania a vaccinat saptamana trecuta - in medie 203.000 de persoane pe zi.In total, 6,2% din populatia germana a fost vaccinata cu cel putin o doza - repreznetand 7,6 milioane de doze administrate din cele 10,4 milioane de foze livrate.In Franta, 5,7 milioane de doze au fost administrate, pana la 6 martie, unui numar de 3,8 milioane de persoane, reprezentand 5,6% din populatia franceza.Cu titlul de comparatie, tara cea mai avansata in vaccinare, Israelulul, si-a vaccinat 52% din populatie, iar aproape 44% din populatia israeliana a fost vaccinata cu doua doze de vaccin impotriva covid-19.