Veteranul care a strans 33 de milioane de lire sterline pentru sistemul britanic de sanatate are COVID. Tom Moore a implinit 100 de ani

Moore a fost internat in spitalul Bedford duminica, 31 ianuarie, dupa ce a acuzat probleme respiratorii. In ultimele saptamani, capitanul a fost tratat pentru pneumonie si recent el a fost testat pozitiv cu Covid-19."El a fost acasa impreuna cu coi pana astazi, cand a avut nevoie de ajutor suplimentar pentru a respira mai usor. Este tratat intr-un salon, nu este la terapie intensiva", a notat pe Twitter fiica batranului, Hannah.Tom Moore, veteran britanic din Al Doilea Razboi Mondial, a atras atentia intregii lumi cu initiativa sa de a strange 1.000 de lire sterline pentru NHS facand o suta de ture de gradina pana ce urma sa implineasca 100 de ani. In cele din urma el a strans peste 33 de milioane de lire sterline pentru Serviciul National de Sanatate (NHS).In iulie 2020, regina Elizabeth II i-a acordat lui Moore titlul de cavaler, recunoscandu-i astfel meritele pentru ca a ridicat moralul conationalilor lui in timpul perioadei de izolare si a strans suma record in sprijinul lucratorilor sanitari britanici.