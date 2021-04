Fost vicecampion mondial, condamnat la inchisoare pentru pornografie infantila. 300 de poze cu continut sexual au fost gasite in telefonul sau

Metzelder a recunoscut joi, in prima zi a procesului, ca le-a trimis pe WhatsApp in 2019 imagini pornografice cu minore mai multor femei, printre care fosta sa prietena, cea care l-a denuntat. Initial, procesul urma sa dureze pana la inceputul lui mai, insa marturisirile facute de Metzelder au deschis calea catre aceasta condamnare la 10 luni de inchisoare cu suspendare."Accept sanctiunea si le cer iertare victimelor violentelor sexuale. Va trebui sa traiesc restul vietii cu aceasta vinovatie", a declarat inaintea verdictului Metzelder, ce risca pana la cinci ani de inchisoare."Stie ce a facut. De asemenea stie ca asta poate fi considerat o greseala si stie ca trebuie sa-si asume responsabilitatea", a declarat pe 21 aprilie unul dintre avocatii sai, Ulrich Sommer. "Este socat de el insusi, de faptul ca a avut acest fel de viata dubla", a adaugat avocatul, care a sustinut ca Metzelder "evident nu este" un pedofil. Fostul fundas al Mannschaft-ului, in varsta de 40 de ani, urma un curs de antrenori la Federatia germana de fotbal (DFB) in momentul deschiderii anchetei, in septembrie 2019.Postul public de televiziune ARD, pentru care fostul jucator devenise consultant, a decis imediat sa suspende colaborarea cu acesta pe durata investigatiilor. Vicecampion mondial in 2002 cu echipa Germaniei, Metzelder are 47 de selectii la prima reprezentativa intre 2001 si 2008.El a jucat cea mai mare parte a carierei la Borussia Dortmund (2000-2007), apoi la Real Madrid (2007-2010) si la Schalke, de unde s-a retras in 2013.Fostul jucator conducea o agentie de publicitate si "Fundatia Christoph Metzelder", care sustine proiecte pentru copii si tineri. In parale, el antrena echipa Under-19 a modestului club TuS Haltern.