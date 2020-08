Vicepresedintele SUA, Mike Pence, dupa ultimele proteste generate de impuscarea unui afro-american: "Vom avea lege si ordine pentru fiecare american de orice rasa, crez si culoare"

Discursul lui Pence a venit la doar cateva ore dupa ce NBA, liga de fotbal din SUA si doua echipe de baseball au decis sa boicoteze meciurile pentru a se alatura miscarii de protest, dupa ce in weekend politia din Wisconsin l-a impuscat pe afro-americanul Jacob Blake de mai multe ori in spate.Furia a explodat in Wisconsin, iar protestele au degenerat pe alocuri in violenta si acte de vandalism. Este cel mai nou caz de acest fel din SUA, care s-au confruntat pe parcursul verii cu proteste la nivel national dupa ce barbatul de culoare George Floyd a fost omorat de politie in Minnesota."Vom avea lege si ordine pe strazile acestei tari pentru fiecare american de orice rasa, crez si culoare", a spus Pence.El a insistat ca presedintele Donald Trump sprijina protestele pasnice si ar sustine atat aplicarea legii, cat si apelurile la schimbare ale comunitatilor afro-americane.A treia noapte a Conventiei Partidului Republican a abordat intr-o mica masura pandemia de coronavirus, iar ceea ce a aparut in legatura cu asta au fost laude la adresa administratiei Trump, comenteaza DPA.