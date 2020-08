VIDEO Alegeri in Belarus: Peste 120 de persoane retinute dupa ciocnirile violente

Peste 50 de persoane au fost retinute la Minsk si mai mult de 120 la nivel national, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna.Unii sustinatori ai candidatei opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, au organizat festivitati neoficiale pentru a-i sarbatori victoria in alegeri la Minsk, in primele ore ale zilei de luni.Ea a refuzat sa accepte infrangerea, in timp ce media de stat a anuntat ca Lukasenko ar fi obtinut peste trei sferturi din voturi cu numaratoarea inca in curs de desfasurare, iar sondajele independente aratau ca in rezultate conducea, de fapt, Tihanovskaia.La cateva ore dupa inchiderea urnelor, comisia electorala nu a publicat niciun rezultat oficial.In timp ce protestele au izbucnit in capitala precum si in alte orase, cu zeci de mii de persoane prezente, Tihanovskaia a facut apel la pace si a cerut fortelor de securitate sa se abtina de la violenta."As dori sa reamintesc politiei si armatei ca fac parte din publicul nostru", a declarat ea, potrivit personalului sau de campanie."Stiu ca poporul belarus se va trezi maine intr-o noua tara", a spus Tihanovskaia.Grupul pentru drepturile omului Amnesty International a scris luni dimineata pe Twitter ca personalul sau a asistat la "utilizarea de 6 grenade de soc, mai multe focuri de arma trase (probabil gloante de cauciuc) in multimi" la Minsk. "Cel putin 6 ambulante au aparut din spatele liniilor de politie, cu sirenele pornite".Mass-media de stat a raportat ulterior ca situatia era sub control si ca un comitet de criza s-a reunit la Ministerul de Interne.Lukasenko, in varsta de 65 de ani, a condus fosta republica sovietica din Europa de Est, dintre Rusia si Polonia, membra a UE, timp de un sfert de secol, tolerand putin disidenta.Exit poll-urile postate de media de stat din Belarus il aratau pe Lukasenko castigand cu aproximativ 80% din voturi, un rezultat despre care purtatoarea de cuvant a lui Tihanovskaia Anna Krasulina a declarat pentru dpa ca este "departe de orice realitate".In capitala rusa Moscova , sute de oponenti ai lui Lukasenko s-au adunat in fata ambasadei belaruse pentru un protest spontan in timpul caruia multimea a scandat: "Afara!"Un exit-poll postat de agentia de presa de stat BelTA sustine ca 79,7% dintre alegatori au votat in favoarea lui Lukasenko. Doar 6,8% au votat pentru Tihanovskaia, a declarat agentia.Peste 12.000 de alegatori eligibili au fost rugati sa participe la sondaj, cu aproximativ 30% refuzand sa dea un raspuns, a adaugat agentia.Sondajele independente sugerau ca Tihanovskaia a obtinut 71% de voturi, in timp ce Lukasenko doar 10%.Niciuna dintre cifre nu a putut fi verificata in mod independent. Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu a trimis observatori la votul de duminica din cauza lipsei unei invitatii trimise la timp.Mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Germania, au criticat alegerile in timp ce doi dintre principalii contestatari ai lui Lukasenko, inclusiv sotul lui Tihanovskaia, au fost incarcerati in perioada premergatoare votului.