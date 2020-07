VIDEO Aproape 10.000 de oameni, inghesuiti pe un stadion pentru a fi testati

Autoritatile deschisesera stadionul ca loc unde acestia sa fie testati inainte de a se urca in autobuzele, pe vasele si in trenurile promise de guvern. S-au adunat insa mult mai multi fata de numarul estimat de autoritati.In ciuda apelurilor la distantare, tineri, batrani, copii si femei insarcinate au stat la gramada, unii cu masti, altii fara.Masurile foarte stricte de carantina impuse la mijlocul lui martie in Filipine au inceput sa fie ridicate de luna trecuta. De atunci, numarul cazurilor a crescut de patru ori si a ajuns la peste 78.000.