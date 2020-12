VIDEO Arestari si raniti dupa mai multe proteste si confruntari cu politia in Israel

Israelis protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu, calling on the long-serving leader to resign pic.twitter.com/ap0i7x3Pd0 - TRT World Now (@TRTWorldNow) December 27, 2020

Mii de manifestanti s-au adunat in fata resedintei oficiale a prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, in timp ce proteste impotriva sa au fost raportate si in alte orase.Premierul Netanyahu este acuzat de coruptie intr-un proces care a inceput in luna mai. In acest context, in ultimele luni proteste furioase impotriva sa au fost organizate in toata tara.Ciocniri intre sustinatori si opozanti ai prim-ministrului conservator au fost semnalate in mai multe locuri, iar politia a arestat mai multe persoane.Totodata, in fata sediului politiei din Ierusalim au avut loc ciocniri intre politisti si cateva sute de protestatari de dreapta care manifestau impotriva unui accident mortal in care a fost implicat un tanar colonist evreu de 16 ani, care fugise de politisti. Tanarul de 16 ani aruncase anterior cu pietre asupra palestinienilor, conform informatiilor aparute in presa israeliana.Politia israeliana a informat pe Twitter ca in ciocniri 11 ofiteri au fost raniti si 11 manifestanti au fost arestati.