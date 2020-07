VIDEO. Barbat de culoare, impuscat in plina zi in timp ce traversa o strada din Bronx cu fetita sa de mana

Pe imaginile surprinde de o camera de supraveghere, o masina i-a urmarit pe cei doi si s-a apropiat impuscandu-l pe barbat in timp ce se afla cu spatele spunandu-i ceva fetitei sale, scrie adevarul.ro . Atacatorul l-a tintit pe barbat, dar fetita a scapat nevatamata.Barbatul locuieste in Brooklyn si a fost declarat mort la spital. Crima face parte dintr-o serie de alte atacuri in cursul weekendului: 49 de persoane au fost vizate de ele. 7 oameni au fost impuscati in decursul a trei ore in Bronx, 5 dintre ei fatal.Faptasul nu a fost inca prins.