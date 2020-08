VIDEO Cea mai buna filmare cu explozia devastatoare din Beirut. Un barbat si-a uitat telefonul pe inregistrare in balcon

Imaginile au fost inregistrate, potrivit Newsflare, cu un telefon Iphone SE de Agoston Nemeth, un terapeut de 42 de ani din Budapesta. Potrivit sursei citate, barbatul a vazut incendiul izbucnit in port si a auzit zgomote ca de artificii."Nu este neobisnuit aici, in Liban , dar a fost atat de intens, atat de tare incat am iesit pe terasa. Am observat flacari si intr-un depozit din port. Le-am auzit mai intai, precum sunetul micilor artificii. Era in jur de 17.40 pm. Am iesit si am facut cateva poze de pe terasa. Am crezut ca pompierii vor ajunge in curand si am vrut sa ii inregistrez venind sa sting focul. Mi-am lasat iPhone-ul afara pe terasa si l-am lasat sa inregistreze in jurul orei 17.50", a povestit barbatul, potrivit Newsflare.Barbatul a mai declarat, potrivit sursei citate, ca la ora 18:00 a inceput de terapie cu un client, iar cinci minute mai tarziu a auzit a auzit o explozie mai mare, au iesit niste flacari uriase si apoi a aparut acel "boom". Agoston Nemeth a mai declarat ca nu isi da seama daca a sarit sau unda de soc l-a aruncat pe podea si nu stia daca blocul in care se afla se va prabusi.Terapeutul, aflat la 850 de metri de locul exploziei, a mai declarat ca a sunat-o apoi pe logodnica sa, aflata la 4-5 kilometri, care i-a spus, la randul sau, ca a resimtit explozia.