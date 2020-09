VIDEO Cel mai batran hipopotam din Thailanda a implinit 55 de ani si a fost aniversat cu fructe si cantece

Mae Mali , care inseamna "Mama Iasomie" in thailandeza, a fost mutata la gradina zoologica Khao Kheow din estul Thailandei in urma cu doi ani de la o gradina zoologica din Bangkok si a depasit deja speranta de viata obisnuita pentru un hipopotam, de aproximativ 40 pana la 50 de ani."Mae Mali este acum bunica. Am avut mare grija de ea in ceea ce priveste sanatatea, mancarea si mediul inconjurator", a declarat directorul gradinii zoologice, Attaporn Srihayrun.Mae Mali a nascut numerosi pui, iar descendentii ei - douazeci si unu de hipopotami - traiesc la diferite gradini zoologice de pe teritoriul tarii din Asia de Sud-Est."Mae Mali nu se mai poate reproduce pentru ca este destul de varstnica. Totusi, vom avea mare grija de ea astfel incat sa fie unul dintre cei mai longevivi hipopotami din lume", a adaugat Attaporn.In salbaticie, hipopotamul traieste in rauri si lacuri din Africa Subsahariana, specia fiind in prezent clasificata vulnerabila din cauza reducerii habitatului natural.Hipopotamul Bertha, care a trait in tara vecina Filipine, a murit in 2017 la varsta de 65 de ani, fiind considerata la acea vreme cel mai batran hipopotam aflat in captivitate.Un alt hipopotam pe nume Lucifer, sau "Lu", care traieste intr-un parc natural din Florida, Statele Unite, ar fi implinit anul acesta, in luna ianuarie, 60 de ani.Exemplarele adulte cantaresc de la 1.500 de kilograme pana la 3.200 de kilograme, de aceea hipopotamul este al doilea cel mai greu animal terestru, dupa elefant. Aceste vietuitoare isi petrec mare parte din zi in apa pentru a se proteja de caldura si stau pe uscat noaptea pentru a se hrani cu ierburi si fructe.Organizatia World Wildlife Fund estimeaza ca in prezent mai exista in jur de 115.000 pana la 130.000 de exemplare de hipopotami ramasi in salbaticie.