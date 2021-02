VIDEO Cel mai mare "carusel de gheata" din lume, construit in Finlanda. "Este ceva nebunesc"

Pe vastul lac Lappajarvi din vestul tarii, grupul mic este condus de inventatorul finlandez Janne Kapylehto, care a afirmat ca se afla in spatele acestui concept intr-un videoclip viral difuzat in 2017.Dupa ce este curatat de zapada si decupat, un motor de barca conectat la cercul imens de gheata il face sa se invarta, precum un carusel, in mijlocul unui frumos peisaj inghetat.Ideea a fost de atunci copiata in alte regiuni ale lumii, cu realizarea unor astfel de "atractii" din ce in ce mai mari, pana la punctul in care Guinness World Records a creat o noua categorie."Este ceva nebunesc", a declarat pentru AFP finlandezul, a carui echipa a inceaput prin indepartarea unui strat de 40 de centimetri de zapada de pe un cerc al carui perimetru depaseste 900 de metri.Daca Janne Kapylehto a stabilit un record de patru ori. Recordul actual, cu un diametru de 228 metri, este detinut de un american din Minnesota.Pentru a certifica aceasta performanta, caruselul trebuie sa finalizeze cel putin o rotire completa, ceea ce grupul spera sa poata realiza in aceasta duminica sau luni.Principala dificultate este formarea unui cerc perfect pentru a nu bloca rotatia. "Daca nu este perfect circular, caruselul nu se va roti", a explicat Thor-Fredric Karlsson, unul dintre asistentii proiectului.In caruselul lui Lappajarvi echipa a taiat un cerc mai mic, prevazut cu un motor electric pentru barci care va pune in miscare caruselul mare.Municipalitatea a sustinut acest proiect pentru a atrage atentia asupra scurtarii iernilor din emisfera nordica pe fondul schimbarilor climatice, ceea ce face ca lacurile sa inghete mai rar. De fapt, in ultimele zile au fost inregistrate temperaturi pozitive in acest colt indepartat al padurii finlandeze.Janne Kapylehto, care are deja la activ peste 60 de astfel de carusele de gheata, a declarat ca are "numeroase alte proiecte". "Dar ma concentrez asupra acestuia; ma voi gandi la saptamana viitoare", a adaugat el.