Avionul SF planuit sa apara pe piata, in curand: Zbor Londra - New York in doar o ora VIDEO

Noul supersonic denumit AS3 ar putea zbura cu viteze cuprinse intre 3.700 si 6.173 km/h, ceea ce inseamna ca aparatul ar fi de 3-6 ori mai rapid decat un Boeing 747, care efectueaza curse in prezent, pentru marile companii aviatice, potrivit publicatiei britanice The Sun Trebuie specificat faptul ca Aerion are un parteneriat cu Agentia Spatiala americana NASA pentru a dezvolta aeronava supersonica, care sa fie destinata transportului de pasageri.Planurile firmei din Statele Unite prevad ca noul model sa dispuna de 50 de locuri, putand zbura la peste 11.000 de kilometri distanta. Productia ar putea incepe in anul 2023, insa zborurile efective sunt prevazute pentru sfarsitul decadei actuale."Modelul AS3 este noul pas al foii de parcurs pentru tehnologia noastra pe termen lung si va aduce capacitatea zborului supersonic publicului larg. Viziunea este de a construi un viitor, acolo unde umanitatea va putea calatori intre oricare doua puncte de pe planeta, in mai putin de trei ore", a declarat Tom Vice, CEO al companiei Aerion. Firma aeronautica din Statele Unite intentioneaza sa faca din noul sau avion , unul sustenabil, iar ultimele detalii despre design-ul acestuia vor fi dezvaluite spre sfarsitul anului 2021.In alta ordine de idei, trebuie mentionat faptul ca Sir Richard Branson pregateste intens lansarea celei de-a treia generatii a navetei Virgin Galactic, care intentioneaza sa efectueze, in curand, primul zbor civil mondial, din spatiu.