VIDEO China: Cel mai lung pod din lume, realizat cu imprimanta 3D, a intrat in Cartea Recordurilor

Cu o lungime de 28,1 metri, podul din beton este construit dupa modelul Podului Zhaozhou, o structura din piatra sub forma de arc, aflata in provincia Hebei din China , cu o vechime de 1.400 de ani.Recordul pentru cel mai mare pod realizat prin tehnologia imprimarii 3D a fost omologat marti de Cartea Recordurilor.Avand aproape jumatate din dimensiunea Podului Zhaozhou, structura realizata la imprimanta 3D a fost creata de o echipa de cercetatori condusa de profesorul Ma Guowei de la Universitatea de Tehnologie din Hebei si instalata intr-unul dintre campusurile din universitate.Podul Zhaozhou, cunoscut si sub denumirea de "Podul Anji", este situat peste raul Xiaohe din tinutul Zhaoxian, provincia Hebei. El a fost construit in timpul dinastiei Sui (581-618).