VIDEO Coliziune intre doua avioane. SUA pierde inca un avion de vanatoare F-35

La aproximativ ora locala 16:00, a fost raportat ca un F-35B a intrat in coliziune cu un KC-130J in timpul unei misiuni de realimentare, efectuata in spatiul aerian al Californiei, avand ca rezultat nefericit prabusirea avionului F-35B, scrie publicatia DefenseRomania.ro. Pilotul aeronavei F-35B a reusit sa se catapulteze la timp si este in prezent sub supraveghere medicala, a precizat purtatorul de cuvant al US Marine Corps, capitanul Joseph Butterfield, pentru USNI News.