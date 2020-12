VIDEO Cum s-a prabusit faimosul radiotelescop din Puerto Rico folosit de astronomi din intreaga lume. Momentul a fost inregistrat cu mai multe camere

Acesta a fost folosit de astronomi din intreaga lume si a permis descoperirea primelor planete care orbiteaza o alta stea decat Soarele.Fundatia Nationala pentru Stiinta din Statele Unite a anuntat, pe 20 noiembrie, ca va inchide telescopul de mari dimensiuni de la Observatorul Arecibo din Puerto Rico, punand capat astfel unei perioade de 57 de ani de descoperiri astronomice, dupa ce instalatia a fost avariata in urma a doua accidente produse in ultimele luni.Operatiunile din cadrul observatorului, unul dintre cele mai mari din lume, au fost sistate in luna august atunci cand unul dintre cablurile de suport s-a desprins din articulatie, prabusindu-se si provocand o spartura lunga de 30 de metri in discul reflectorizant cu un diametru de 300 de metri.Un alt cablu s-a rupt la inceputul acestei luni, provocand o noua spartura in disc si avariind cablurile din apropiere, inginerii facand eforturi pentru a pune la cale un plan in scopul conservarii structurii avariate."NSF a ajuns la concluzia ca aceasta avarie recenta la telescopul de 305 metri nu poate fi solutionata fara riscuri in ceea ce priveste vietile si siguranta muncitorilor si angajatilor", a precizat joi Sean Jones, director adjunct in cadrul Directoratului de Stiinte Matematice si Fizice de la NSF. Marti, 1 decembrie, a avut loc prabusirea controlata a radiotelescopului.Panoul reflectorizant masiv al observatorului si structura de 900 de tone care atarna la 137 de metri deasupra acestuia, aflate in padurea tropicala umeda din regiunea Arecibo, Puerto Rico, a fost utilizat de oameni de stiinta si de astronomi din diferite parti ale lumii timp de decenii pentru a analiza planete indepartate, pentru a descoperi asteroizi potential periculosi si a vana semne de viata extraterestra.