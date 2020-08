VIDEO Cum sunt batuti cu salbaticie protestatarii arestati in Bielorusia. "Politia ii pune cu fata la zid si-i loveste violent. E fascism pur"

Dupa ce in primele doua seri, dupa scrutinul prezidential de duminica, 9 august, au iesit pe strazi zeci de mii de oameni, in ultima noapte, pe 11 august, au mai protestat doar cateva persoane. Bilantul reprimarii protestelor este edificator: peste 7.000 de persoane arestate, 250 ranite si 2 decedate.Oamenii au iesit pe strazi in 25 de orase, inclusiv in capitala Minsk, unde au avut loc si cele mai puternice violente ale fortelor de ordine.In fiecare zi, internetul este deschis la 8 dimineata, iar in jurul orei 18.00 - 19.00, seara, este inchis din nou. Aceasta schema permite statului sa mentina infrastructura de comunicare a autoritatilor si sa impiedice activistii sa isi coordoneze activitatile peste noapte. In lipsa internetului, inofrmatiile sunt transmise prin Telegram. Aplicatia a adaugat functii speciale pentru utilizatorii din Bielorusia astfel incat sa poata fi utilizata. O alta aplicatie intens utilizata este Psiphon.Protestatarii au fost descurajati si de ceea ce s-a intamplat cu liderii opozitiei. Svetlana Tihanovskaia, principalul contracandidat al presedintelui Lukasenko, a intrat marti, 11 august, in sediul Comisiei Electorale sa depuna plangere pentru frauda si nu a mai fost vazuta iesind. Ulterior, a fost facut public un film in care apare citind speriata de pe o foaie un text prin care le cere sustinatorilor sa stea acasa si sa nu mai protesteze.Aceasta ar fi fost scoasa pe usa din dos si dusa de autoritati pana la granita cu Lituania, tara in care se afla in prezent. Tihanovskaia a declarat ca a plecat in Lituania pentru siguranta copiilor sai.In lipsa maselor de protestatari, politia a iesit la vanatoare prin cartierele marilor orase. Au inceput sa aresteze si soferii masinilor care claxoneaza in semn de solidaritate. Muncitorii de la cateva fabrici au intrat marti in greva, dar dubele de jandarmi de la poarta i-au linistit rapid.Jurnalistii au devenit tinte ale fortelor de ordine. Orice ziarist care a fost gasit pe strada a ramas fara camera de filmat. Cetatenii filmeaza, insa, cu telefoanele si transmit mai departe teroarea de pe strazi. De doua zile, familia si prietenii nu mai stiu nimic de Наша Ніва Jahor Marcinovic, redactorul sef al unuia dintre cele mai mari site-uri de stiri din taraMiercuri, 12 august, a avut loc un protest spontan in apropierea pietei Kamarouski. Sute de femei imbracate in alb au format un lant uman prin care au exprimat solidaritatea cu toate victimele brutalitatii politiei.Un alt film postat astazi pe retelele sociale miercuri, 12 august, arata cum sunt brutalizati protestatarii arestati in zilele precedente."Politia ii pune cu fata la zid si-i loveste violent. E fascism pur", se arata in comentariul care insoteste filmul.