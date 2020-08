VIDEO. Declasificarea unui documentar sovietic despre detonarea "Tar bomba", cea mai puternica arma termonucleara construita vreodata

Declasificarea si publicarea acestuia pe youtube a avtu loc cu ocazia celebrarii a 75 de ani de la demararea programului nuclear rusesc, relateaza Cyberhero Documentarul este editat in stilul propagandei sovietice, urmarind toate etapele pana la detonarea armei: transportarea sa pe cale ferata pana la baza aeriana Olenia din Peninsula Kola, decolarea si zborul avionului Tupolev Tu-95 deasupra Marii Barent pana la locatia detonarii in apropierea Stramtorii Matocikin din Novaia Zemlea . Materialul video se incheie cu eliberarea bombei care a fost atasata de o parasuta cu scopul de a incetini caderea acesteia pentru a permite astfel echipajului Tu-95 sa ajunga la o distanta sigura de locul detonarii.Detonarea si norul produs sunt filmate din mai unghiuri si distante diferite.Denumirea oficiala a bombei este RDS-220, poreclita ulterior Bomba tarului, a fost cea mai mare arma nucleara construita vreodata cu o putere echivalenta cu 50 de megatone de TNT, aproximativ cat 3.800 de bombe cu puterea celei detonate de Statele Unite deasupra orasului japonez Hiroshima.Detonarea a avut loc la 30 octombrie 1961 in Novaia Zemlea, producerea acesteia fiind ordonata de premierul sovietic de atunci - Nikita Hrusciov, intr-o perioada in care tensiunile dintre Statele Unite si Uniunea Sovietica erau escaladate.Initial, Hrusciov a dorit producerea unei bombe cu o putere echivalenta cu 100 de megatone de TNT, dar puterea acesteia a fost redusa ulterior pentru a limita contaminarea radioactiva.Documentarul mai arata cum bombardierul Tu-95 a fost acoperit cu o vopsea alba reflectorizanta speciala pentru a-l proteja de caldura cauzata de radiatia termica produsa de explozie. Acesta a fost dotat cu echipamente de masurare si insotit de un al doilea avion care a filmat explozia. Bomba a fost eliberata cu o parasuta uriasa care cantarea aproape o tona, arma fiind detonata la 4.000 de metri deasupra solului.In documentar se vede lumina exploziei care a durat mai mult decat oricare alta inregistrata vreodata, fiind zarita de la 1.000 de kilometri distanta. Detonarea s-a vazut fiind pana in Finlanda. Ciuperca atomica s-a ridicat la 64 kilometri inaltime (de peste sapte ori inaltimea muntelui Everest ), cu un diametru de 90 de km. Detonarea a provocat distrugerea tuturor cladirilor din orasul militar Severny aflat la 55 de kilometri de epicentrul exploziei.Unda seismica provocata de bomba a fost echivalenta cu cea produsa de un cutremur de 5 grade pe scara Richter, iar undele de soc atmosferice au facut inconjurul planetei de 3 ori.Oamenii care s-ar fi aflat la mai putin de 100 km distanta de locul exploziei ar fi suferit arsuri de gradul 3, caldura provocata de detonare s-a simtit pana la 270 km.Statele Unite si Uniunea Sovietica au semnat, in 1963, un acord de interzicere a testelor nucleare in atmosfera, spatiu si pe mare. Cu toate acestea, detonarile realizate ulterior a-a petrecut subteran.