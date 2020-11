VIDEO Demonstratie de forta a SUA. Un F-35 a lansat in premiera o bomba nucleara inerta la viteza supersonica

Potrivit presei de specialitate din domeniu, testele au avut loc in cursul lunii august, desi imaginile au fost recent declasificate si date publicitatii. Cei de la Business Insider precizeaza ca este pentru prima oara cand o aeronava F-35A lanseaza o bomba nucleara inerta.Este vorba despre bomba B61-12.Un comunicat oficial precizeaza ca testul a avut loc pe data de 25 august 2020, lansarea bombei facandu-se la aproximativ 10.500 de metri altitudine. Bomba a lovit cu succes tinta dupa 42 de secunde de la lansare, scrie publicatia DefenseRomania.ro Ogiva noilor bombe nucleare din programul B61-12 e dezvoltata de National Nuclear Security Administration (NNSA). Programul are ca obiectiv inlocuirea variantelor bombelor nucleare B61-3, B61-4 i B61-7, B-6110.Cei de la Popular Mechanics precizeaza ca bomba B61-12 este cea mai moderna varianta a B61, bombe nucleare dezvoltate in anii 1960 de catre Statele Unite ale Americii.In cursul anului trecut, oficialii americani au dat publicitatii primele fotografii cu lansarea de bombe nucleare de catre un avion de generatia a V-a F-35.CITESTE SI