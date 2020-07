VIDEO Catedrala din Nantes, cuprinsa de flacari

"Focul nu a fost stins, este in curs de atac. Este un incendiu mare", a indicat Centrul operational departamental pentru situatii de urgenta (Codis), care a precizat ca pentru stingerea focului au fost mobilizati 60 de pompieri.Nu este prima data cand aceasta catedrala este afectata de un incendiu. La 28 ianuarie 1972, turla catedralei gotice Saint-Pierre-et-Saint-Paul, situata in centrul orasului Nantes si construita intre secolele XV si XIX, a fost distrusa de flacari.Catedrala a fost redeschisa pentru slujbe religioase abia in mai 1985, dupa 13 ani de reparatii.