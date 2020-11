VIDEO Franta: Ciocniri intre elevi de liceu si politie, in apropiere de Paris. Tinerii protesteaza impotriva mentinerii scolilor deschise

Potrivit sindicatelor din politie, o masina a fortelor de ordine a fost vandalizata, in timp ce Le Figaro si ziarul local Oise Hebdo au consemnat ca politistii au fost atacati cu pietre si alte proiectile.Inregistrari video postate in social media au aratat un grup de tineri inconjurand o masina de politie in fata liceului Mireille Grenet si incercand sa o rastoarne. In alte inregistrari se vad incendii in strada.Manifestatiile scolilor din Franta au inceput saptamana trecuta, in contextul in care o parte din profesori si elevi protesteaza impotriva mentinerii scolilor deschise, in timp ce restul tarii este in lockdown. Ei sustin ca acest lucru le pune in pericol sanatatea, avand in vedere riscul de a contracta COVID-19 in scolile aglomerate.Saptamana trecuta, fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene dupa ce elevii au blocat accesul intr-un liceu din Paris, in cadrul unui protest impotriva masurilor sanitare inadecvate luate pentru a preveni contaminarea.Pentru marti, sindicatele profesorilor au prevazuta o zi de proteste pe plan national.