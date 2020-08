VIDEO Furtuna Laura a ajuns in Haiti si Republica Dominicana. Cel putin 13 morti

Aerial footage captures some of the devastation in the Dominican Republic after Tropical Storm Laura. https://t.co/HScbn6h1px pic.twitter.com/akl1IOnZHG - ABC News (@ABC) August 24, 2020

Alte patru persoane si-au pierdut viata in statul vecin Republica Dominicana.Laura, care s-ar putea transforma in uragan, ar putea sa loveasca spre sfarsitul saptamanii zona de coasta a statului Louisiana, impreuna cu uraganul Marco. Insa, mai intai era asteptata sa atinga uscatul intre provinciile cubaneze Santiago de Cuba si Granma, si apoi sa se deplaseze catre sudul insulei pana luni.Ochiul furtunii tropicale Laura a ajuns in Haiti duminica dimineata, dupa ce a trecut prin Puerto Rico si Republica Dominicana, unde a provocat cel putin patru morti, intre care doi copii, si a adus inundatii, ploi abundente si vanturi puternice.Laura a lasat fara curent electric peste un milion de persoane in Republica Dominicana, unde zone intinse au ramas fara apa curenta.Directorul Centrului pentru Operatiuni de Urgenta, Juan Manuel Mendez Garcia, a declarat ca furtuna a condus la evacuarea a peste 1.000 de persoane, a avariat drumuri, a doborat copaci si stalpi de electricitate. Cele mai afectate zone au fost cele din nordul si estul tarii.Si in Haiti, furtuna tropicala a avariat drumuri, a scos din matca rauri si masini au ramas blocate in noroi.Un baraj din centrul Haiti se afla in pericol, autoritatile fiind nevoite sa elibereze apele, punand in pericol culturile de orez si fermele din Valea Artibonite. Barajul este un furnizor cheie de electricitate si irigatii pentru culturile de orez si fermele la nord de capitala Port-au-Prince. Posibilitatea ca barajul sa fie distrus de furtuna "este mare", a declarat ministrul lucrarilor publice din Haiti, Nader Joaseus.