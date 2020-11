VIDEO Imagini socante din Italia: Cozi de masini la poarta spitalelor, pacienti tratati pe holuri

Scene socante au fost surprinse intr-un spital din Napoli . Un barbat care astepta sa i se faca un test COVID si-a gasit sfarsitul pe podeaua unei toalete. In acest timp, holul unitatii de medicale era plin de oameni pe targi. Imaginile cu un puternic impact emotional au fost facute publice chiar de unul dintre bolnavi."Acest om a murit. Acesta este spitalul Cardarelli. Ne aflam la unitatea de primiri urgente. Aceasta femeie sta in propriile resturi. Nu stiu daca e moarta sau vie. Despre doamna de acolo nu stim nimic", a relatat cel care a filmat scena, potrivit Digi24.Spitalele din Peninsula sunt pline. Presa din Italia a publicat imagini cu cozi de masini care se formeaza la poarta unitatilor medicale, medicii fiind nevoiti sa le ofere asistenta medicala bolnavilor chiar in autoturismul personal cu care acestia se deplaseaza la spital.Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Italia de la inceputul pandemiei a depasit un milion miercuri, a anuntat ministrul Sanatatii, potrivit The Guardian. 43.000 de persoane au murit pana acum in Italia din cauza COVID19.