VIDEO Inca o mireasa surprinsa de explozia devastatoare din Beirut

Din imaginile publicate pe Twitter de Thomas Van Linghe pot fi vazuti mirii care pozeaza zambitori pentru albumul de nunta. La un moment dat, atentia mirilor este atrasa de un zgomot de fundal. Inainte ca mirii sa apuce sa inteleaga ce se intampla, tinerii sunt zuguduti de explozia care a distrus si cladirile din jur.Imediat dupa explozia din Beirut, pe internet au aparut imagini cu mireasa Israa Seblani, in varsta de 29 de ani, si sotul ei, Ahmad Subeih, in varsta de 34 de ani, care faceau fotografii si filmari pe o strada din Beirut in momentul in care a avut loc explozia. Din imaginile surprinse de cameraman se poate vedea bucuria de pe fata miresei. Momentul frumos este interupt brusc de explozia care a provocat o catastrofa in Beirut.