VIDEO. Incendiul de la catedrala din Nantes, anchetat ca fiind premeditat. Marea orga si vitraliile, distruse

O angajata a unei brutarii aflate peste drum de catedrala a alertat pompierii sambata dimineata dupa ce a vazut flacari uriase in interior.Dupa mai bine de doua ore, focul a fost izolat de echipa de peste 100 de pompieri."Nu ne aflam in scenariul Notre-Dame din Paris. Acoperisul nu a fost atins", a asigurat directorul serviciului de pompieri din departamentul Loire-Atlantique, citeaza Le Figaro.Daunele sunt concentrate pe marea orga, care "pare complet distrusa", a subliniat el. Platforma pe care ea este amplasata este foarte instabila si exista pericolul sa se afunde.Aflata la fata locului, Johanna Rolland, primarul orasului, a multumit pompierilor si a spus ca "este o zi trista"."Catedrala noastra este un loc pentru toti oamenii din Nantes, este o parte din istoria noastra, din patrimoniul nostru".O ancheta a fost deschisa pentru "incendiere premeditata".Potrivit procurorului regiunii, Pierre Sennes, trei focare au fost observate in interiorul catedralei - unul la nivelul marii orgi, unul la dreapta si altul la stanga naosului -, ceea ce l-a facut sa decida ca a existat o mana criminala.Prim-ministrul francez Jean Castex a anuntat ca va ajunge dupa-amiaza la Nantes pentru a afla ce s-a intamplat si si-a exprimat solidaritatea fata de locuitorii regiunii.Presedintele Emmanuel Macron a transmis pe Twitter un mesaj de apreciere fata de pompieri si a amintit de dezastrul de anul trecut de la catedrala Notre-Dame.Catedrala Saint-Pierre et Saint-Paul din Nantes a fost construita pe parcursul a 457 de ani, finalizata in 1891. Este clasata monument istoric din 1862. Ea a mai fost afectata de un incendiu, in ianuarie 1972, si a fost redeschisa abia dupa 13 ani de lucrari.