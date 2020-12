VIDEO Intr-un final, telenovela rusa a luat sfarsit. Primul Su-57 din productia de serie a fost predat fortelor ruse

Rusii spun ca au rezolvat problema motoarelor la Su-57. Dar acest lucru e putin probabil

Potrivit mass-media rusa, printre ele publicatiile Izvestia si Tass, care citeaza surse militare, Fortele Aerocosmice ale Federatiei Ruse au primit primul avion Su-57 din productia de serie, scrie publicatia DefenseRomania.ro La finalul lunii octombrie se anunta ca un al doilea avion de vanatoare rusesc de tip Su-57 din productia de serie a efectuat primul zbor. Inca de atunci, predarea aeronavei catre Ministerul rus al Apararii era planificata pentru sfarsitul anului. In cazul in care informatiile aparute in presa rusa sunt corecte, Moscova a respectat calendarul.Avionul in cauza este "al doilea prim avion din productia de serie" dupa ce in decembrie 2019 primul avion de vanatoare Su-57 din productia de serie s-a prabusit in timpul unui zbor de testare. Momentul a reprezentat o lovitura grea pentru programul Su-57, care oricum se confrunta cu numeroase probleme in special legate de motorizare.Izvestia precizeaza ca primul Su-57 din productia de serie a intrat in serviciul unui regiment de aviatie din cadrul Districtului Militar Sudic al Federatiei Ruse. In 2021, potrivit calendarului, alte patru aeronave Su-57 ar trebui predate Ministerului rus al Apararii.Moscova a incheiat in 2019 un contract pentru achizitionarea a 76 de avioane de vanatoare Su-57. Cu acestea urmeaza sa fie dotate trei regimente de aviatie rusa. Finalizarea programului trebuie sa se incheie pana in 2027.In ceea ce priveste programul, Rusia a anuntat ca marea problema a motoarelor a fost rezolvata iar incepand din 2022 aeronavele vor fi echipate cu o noua generatie de motoare. Specialistii au insa dubii serioase cu privire la acest lucru.Chiar un fost inginer din cadrul Sukhoi spunea ca sub nicio forma cele 76 de avioane Su-57 care vor fi livrate in decursul urmatorilor ani nu vor fi echipate cu o noua generatie de motoare. Moscova sustine contrariul si spune ca din 2022 acest lucru se va intampla. Aceasta afirmatie e pusa sub semnul intrebarii si de alti specialisti care atrag atentia ca dezvoltarea unei noi generatii de motoare dureaza ani. Si asta in cel mai fericit caz in care nu apar alte probleme.