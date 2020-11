VIDEO Inundatii apocaliptice in Sardinia. Cel putin trei morti si o persoana disparuta

Due gocce a Bitti pic.twitter.com/7byRtAsZBV - Giovanni Bua (@giovanni_bua) November 28, 2020

Campagne di Orune. Ponte distrutto dall'onda di piena pic.twitter.com/7mEsPyqbAC - Giovanni Bua (@giovanni_bua) November 28, 2020

Imaginile dramatice aparute pe retelele sociale arata rauri de apa si noroi care patrund cu viteza pe stradutele orasului Bitti din provincia Nuoro.Inca de vineri, insula se confrunta cu o furtuna puternica, cu vant si ploi puternice care au provocat pene de electricitate si i-au obligat pe oameni sa plece din case pentru a se pune la adapost. Primarul principalului oras al provinciei i-a avertizat pe localnici ca fenomenele vor fi extrem de violente si le-a cerut sa dea dovada de "maxima precautie".Un pod a fost distrus de furia apelor:Sunt temeri ca vor fi inundatii si in alte doua orase din apropiere, Torpe si Galtelli, unde sambata erau asteptate noi precipitatii. Serviciile de urgenta au evacuat deja 150 de rezidenti din Galtelli in adoposturi municipale.In 2013, inundatii masive provocate de ciclonul Cleopatra au ucis cel putin 18 persoane in Sardinia.CITESTE SI: