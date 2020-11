VIDEO Inundatii devastatoare in Filipine. Sute de sinistrati, oameni ramasi blocati pe acoperisuri

Vamco a lovit portiunea estica a insulei principale, Luzon, miercuri seara, lasand in urma sa cel putin un mort si trei disparuti, a declarat Biroul Apararii Civile.Echipele de salvare sunt coplesite de apelurile primite din Marikina, o suburbie a metropolei Manila, a afirmat primarul din Marikina, Marcelino Teodoro."Aproximativ jumatate din casele din Marikina sunt in prezent fie in totalitate sub apa, fie partial sub apa din cauza inundatiilor", a adaugat el, precizand ca din cauza curentului prea puternic nu pot fi folosite dispozitive plutitoare sau barci manuale."Problema noastra este cu adevarat coplesitoare", a subliniat primarul. "Nu mai putem gestiona eforturile de salvare. Avem nevoie de ajutor", a marturisit acesta.Teodoro a comparat potopul cu dezastrul adus de furtuna tropicala Ketsana, care a abatut intr-o singura zi asupra capitalei, in septembrie 2009, cantitatea de precipitatii inregistrata de obicei intr-o luna, ucigand peste 740 de persoane.Vamco a slabit in intensitate in timp ce a traversat insula Luzon, cea mai populata din Filipine, a declarat biroul meteorologic.Citeste si: Turcia, lovita din nou de cutremur. Seismul a avut magnitudinea de 4,8 Taifunul, numit local Ulysses, era insotit de vanturi puternice, de 130 km/ora si de rafale de pana la 215 km/ora pe masura ce se deplasa vest-nord-vest cu 30 km/ora.Vamco a provocat inundatii si alunecari de teren in provinciile estice afectate.Un barbat de 68 de ani a fost descoperit mort pe acoperisul casei sale din orasul Daet, in provincia Camarines Norte, iar trei persoane au fost date disparute in localitatea vecina, Vinzons, a declarat Biroul Apararii Civile.