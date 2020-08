VIDEO Jennifer Lopez si Alex Rodriguez au cumparat o proprietate in Florida de 40 de milioane de dolari

Construita in 2003 si vanduta ultima data in 2011 pentru 25 de milioane de dolari, proprietatea de 4.500 de metri patrati cuprinde o vila in stil spaniol si case pentru oaspeti, piscina si centru spa.Proprietatea a fost listata de Jill Eber si Jill Hertzberg.Star Island este o zona cunoscuta intre persoanele celebre si bogate. Intre cei care au detinut si inca detin case aici se numara cantaretii Sean "Puffy" Combs si Gloria Estefan, actrita Rosie O'Donnell, creatorul de pantofi Donald J. Pliner si fostul baschetbalist Shaquille O'Neal.Impreuna, si separat, J-Lo si A-Rod, cum sunt supranumiti, detin un impresionant portofoliu de case.Rodriguez mai detine un complex modern in suburbia Coral Gables a metropolei Miami, in timp ce Lopez are proprietati in Hamptons, Manhattan (penthouse scos la vanzare in urma cu trei ani, acum pentru aproximativ 25 de milioane de dolari), o casa in Bel Air din Los Angeles si una in regiunea Encino.Impreuna, ei au cumparat, in 2018, un apartament in New York pentru 15,3 milioane de dolari si l-au vandut anul acesta pentru 15,75 de milioane de dolari. Anul trecut, i-au platit actorului Jeremy Piven 6,6 milioane de dolari pentru o casa pe plaja din Malibu si sunt gata sa o scoata la vanzare pentru 8 milioane de dolari.