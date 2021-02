VIDEO Kalasnikov vrea sa lanseze o arma "conectata, pentru hipsteri". Modelul MP-155 Ultima va costa peste 1.000 de euro

DRONE, IAHTURI SI ALTE OBIECTE

Aceasta pusca - de tip MP-155 Ultima - are la baza o pusca de vanatoare existenta - de tip MP-155.In versiunea conectata, este vorba despre o "arma gadget" in vederea antrenarii la tir, a anuntat in acest interviu Dmitri Tarasov."Obiectivul nostru este sa atragem publicul care a crescut cu gadgeturi si care nu se pot imagina faea ele. Vanatoarea clasica a devenit azi mai rara, aproape extravaganta. Din acest motiv, vrem sa ne adresam (...) hipsterilor, generatiei Z", declara Dmitri Tarasov.Arma - dezvaluita prima oara la un forum de armament in august 2020 si care foloseste munitie de calibrul 12/76 - poate fi sincronizata cu un telefon sau un computer. Ea dispune de un numarator al tirurilor, o busola si o inregistrare video.Pretul estimat este de 100.000 de ruble (1.116 euro)."Vreau cu adevarat ca oamenii sa detina o arma responsabila si, in acelasi timp, asta sa le procure un frison (...). De ce sa nu profitam de adrenalina si de placerea acestui fel de a ne petrece timpul?", apreciaza CEO-ul Kalasnikov.Producatorul - cunoscut prin armamentul sau de razboi , si prin numele inventatorului AK-47, Mihail Kalasnokov - s-a lansat intre timp in drone, iahturi si gadgetuiri de tot felul.Intreprinderea a facut sa se vorbeasca despre ea in ultimii ani, dupa ce a prezentat prototipuri neobisnuite - masini electrice, robotul Igorek, "micul Igor", un robot de razboi biped menit sa ajute militari sa se deplaseze intr-un mediu ostil, din cauza carora a fost ironizata.Atacurile armate in scoli sau locuri publice sunt rare in Rusia , unde controlul armelor de foc este strict.In octombrie 2018, un elev a ucis 19 persoane inainte de a se sinucide, intr-un liceu, la Kreci, un oras din Peninsula ucraineana Crimeea , anexata de Moscova , o baie de sange care a socat Rusia.La finalul anului trecut, Reuters a anuntat ca un fost ministru adjunct al transporturilor din Rusia a achizitionat o participatie majoritara in cadrul producatorului de arme Kalasnikov