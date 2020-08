VIDEO Liban: Noi proteste la Beirut. Confruntari intre manifestanti si politisti

La fel ca sambata, mii de manifestanti s-au indreptat spre piata unde se afla parlamentul, situata nu departe de Piata Martirilor.Un incendiu s-a declansat la intrarea in Piata Parlamentului din centrul Beirutului, in timp ce sute manifestanti antiguvernamentali furiosi incercau sa forteze lantul de politisti, au aratat canale de televiziune libaneze.Politistii au recurs la gaze lacrimogene impotriva manifestantilor care aruncau cu pietre in ei. Mai multi protestatari au patruns in birourile Ministerului pentru locuinte si transporturi.Ministrul libanez al informatiei, Manal Abdel Samad, si-a anuntat duminica demisia, pe care a explicat-o prin incapacitatea guvernului de a aplica reforme si prin catastrofa care s-a produs marti in portul din Beirut.Patriarhul Bisericii crestine maronite din Liban , Bechara Boutros al-Rad", a cerut duminica guvernului libanez sa demisioneze daca se arata incapabil sa-si reformeze modul de a guverna.