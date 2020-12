VIDEO Mii de oameni au iesit pe strazi in Franta impotriva legii privind securitatea. Peste 50 de persoane au fost retinute

Ultimele doua manifestatii s-au soldat cu incidente violente si cu ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti calificati de autoritati drept "ultrasi" sau "vandali", in special la Paris.De aceasta data, colectivul de sindicate si de asociatii aflat la originea protestelor nu a facut apel la o manifestatie in capitala, insa altele au decis totusi sa organizeze o defilare la Paris.Adunati in spatele unui banner urias pe care era scris "Stop liberticidului! Stop islamofobiei!", mii de manifestanti au inceput sa defileze in cursul dupa-amiezii pe ploaie si sub supravegherea unor importante efective de forte de ordine.La scurt timp de la inceperea manifestatiei la Paris, Ministerul de Interne a anuntat deja ca a facut 50 de retineri.Adoptat de deputati, proiectul de lege privind securitatea globala starneste de mai multe saptamani critici puternice din partea stangii, a unor jurnalisti si a unor ONG-uri de aparare a libertatilor. Este vizat in special articolul 24, care penalizeaza difuzarea rau-intentionata de imagini cu fortele de ordine.Proiectul de lege este acuzat de detractorii sai ca incalca libertatile presei, de expresie si de manifestare si ca introduce "instrumente de supraveghere in masa". Aceste critici s-au intensificat dupa aparitia unor imagini cu bataia aplicata de politisti unui producator de muzica de culoare, la 21 noiembrie.In fata furiei declansate de articolul 24, guvernul a lasat in cele din urma pe seama parlamentului decizia de a gasi o noua formulare, in contextul in care proiectul trebuie sa ajunga la Senat in ianuarie.