VIDEO Mii de oameni protesteaza in Beirut. Fortele de ordine au raspuns cu gaze lacrimogene. Nou bilant al deceselor provocate de explozii

Ministerul Sanatatii a anuntat noul bilant al deceselor si a precizat ca numarul ranitilor este de peste 6.000, informeaza Reuters.Mii de oameni s-au adunat in Piata Martirilor, multi au aruncat cu pietre si au incercat sa treaca de o bariera spre cladirea Parlamentului din Beirut, astfel ca fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene.Mai multe ambulante au ajuns la fata locului, iar un adolescent si-a pierdut cunostinta din cauza gazelor, a relatat un reporter Reuters.Protestatarii au scandat "Poporul vrea caderea regimului", lozinca populara in timpul manifestatiilor din 2011, numite Primavara Araba. "Revolutie! Revolutie", s-a mai auzit pe strazi si "Plecati! Sunteti toti ucigasi".In timpul manifestatiei, soldati in masini echipate cu mitraliere au supravegheat zona."Demisia sau spanzuratoarea", mai scria pe o pancarta. Protestatarii au incendiat mobilier stradal si politia a lansat zeci de doze de gaze lacrimogene.Un mars ar urma sa aiba loc in aceasta seara intre una dintre cele mai devastate zone din apropiere de port si Piata Martirilor, unde, de anul trecut, au loc manifestatii anti-guvernamentale pe fondul crizei economice.Deflagratia de marti seara a avut loc in port, la un depozit unde se aflau stocate, "in mod necorespunzator", dupa cum au precizat autoritatile, 2.750 de tone de nitrat de amoniu. Sute de mii de oameni au ramas fara adapost.Libanezii considera ca autoritatile au fost neglijente.Vineri, presedintele Michel Aoun a spus ca este in derulare o ancheta care va stabili daca dezastrul a fost cauzat de o bomba sau de o interventie externa, daca a fost vorba despre neglijenta ori daca a fost vorba despre un accident.Douazeci de oameni au fost retinuti pana acum in legatura cu cazul, a mai spus Aoun.