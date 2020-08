VIDEO Momente de groaza la Minsk: Momentul in care o autospeciala a politiei intra in protestatari

Peste 50 de persoane au fost retinute la Minsk si mai mult de 120 la nivel national in urma ciocnirilor violente dintre politie si protestatari, dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna.Unii sustinatori ai candidatei opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, au organizat festivitati neoficiale pentru a-i sarbatori victoria in alegeri la Minsk, in primele ore ale zilei de luni.Ea a refuzat sa accepte infrangerea, in timp ce media de stat a anuntat ca Lukasenko ar fi obtinut peste trei sferturi din voturi cu numaratoarea inca in curs de desfasurare, iar sondajele independente aratau ca in frunte se afla Tihanovskaia.Lukasenko, in varsta de 65 de ani, a condus fosta republica sovietica din Europa de Est, dintre Rusia si Polonia, membra a UE, timp de un sfert de secol, tolerand putin disidenta.Exit poll-urile postate de media de stat din Belarus il aratau pe Lukasenko castigand cu aproximativ 80% din voturi, un rezultat despre care purtatoarea de cuvant a lui Tihanovskaia Anna Krasulina a declarat pentru dpa ca este "departe de orice realitate".Sondajele independente sugerau ca Tihanovskaia a obtinut 71% de voturi, in timp ce Lukasenko doar 10%.Niciuna dintre cifre nu a putut fi verificata in mod independent. Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu a trimis observatori la votul de duminica din cauza lipsei unei invitatii trimise la timp.Mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Germania, au criticat alegerile in timp ce doi dintre principalii contestatari ai lui Lukasenko, inclusiv sotul lui Tihanovskaia, au fost incarcerati in perioada premergatoare votului.