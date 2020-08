VIDEO Momente violente intre protestatari si fortele de ordine in Belarus. O femeie este puternic lovita in cap cu picioarele de unul dintre agenti

OMON in Minsk passionately beating up a woman with legs pic.twitter.com/971v5Wj1lC - Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 11, 2020

Peste 50 de persoane au fost retinute la Minsk si mai mult de 120 la nivel national, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna.Unii sustinatori ai candidatei opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, au organizat festivitati neoficiale pentru a-i sarbatori victoria in alegeri la Minsk, in primele ore ale zilei de luni.Ea a refuzat sa accepte infrangerea, in timp ce media de stat a anuntat ca Lukasenko ar fi obtinut peste trei sferturi din voturi cu numaratoarea inca in curs de desfasurare, iar sondajele independente aratau ca in rezultate conducea, de fapt, Tihanovskaia.In timp ce protestele au izbucnit in capitala precum si in alte orase, cu zeci de mii de persoane prezente, Tihanovskaia a facut apel la pace si a cerut fortelor de securitate sa se abtina de la violenta.Lukasenko, in varsta de 65 de ani, a condus fosta republica sovietica din Europa de Est, dintre Rusia si Polonia, membra a UE, timp de un sfert de secol, tolerand putin disidenta.Exit poll-urile postate de media de stat din Belarus il aratau pe Lukasenko castigand cu aproximativ 80% din voturi, un rezultat despre care purtatoarea de cuvant a lui Tihanovskaia Anna Krasulina a declarat pentru dpa ca este "departe de orice realitate".