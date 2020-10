VIDEO Momentul in care atacatorul din Paris, care a decapitat un profesor, este incoltit si impuscat de politistii francezi

Tanarul care a surprins imaginile era in vizita la parinti si i-a fost atrasa atentia de galagia de pe strada. S-a uitat pe geam si a observant un barbat care fugea in timp ce politistii ieseau din masini. Atunci a decis sa filmeze intreaga scena, potrivit Adevarul.ro Un profesor francez care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed publicate in Charlie Hebdo a fost decapitat vineri la periferia Parisului. Patru persoane, printre care si un minor, au fost ulterior retinute de fortele de ordine.Citeste si: Au fost retinute 4 persoane in cazul profesorului decapitat in suburbiile Parisului