VIDEO Momentul in care o drona imprastie pachetele cu "un drog periculos" deasupra unei piete din Tel Aviv

A drone has dropped hundreds packets of cannabis in Tel Aviv, Israel.



It is thought to be the work of Green Glider, which is calling for the legalisation of recreational drugs.



Intamplarea vine dupa ce activistii care militeaza pentru legalizarea acestui drog in Israel au promis pe retelele de socializare ca vor distribui rezidentilor canabis in mod gratuit. relateaza Reuters.Politia israeliana a anuntat ca a arestat doi barbati care operau o drona cu patru rotoare care zbura deasupra Rabin Square din Tel Aviv, o piata in care sunt adeseori organizate proteste stradale si mitinguri electorale, potrivit Agerpres."A sosit timpul", se afirma intr-un mesaj publicat pe serviciul de mesagerie online Telegram de catre Green Drone, un grup care militeaza pentru legalizarea canabisului in Israel. "E o pasare? E un avion? Nu, e Green Drone care va trimite canabis gratis din cer", au adaugat activistii israelieni.Intr-o declaratie oficiala, Politia afirma ca suspecteaza ca pachetelele erau umplute cu "un drog periculos" si ca ofiterii locali au reusit sa recupereze cateva zeci dintre ele. Fotografiile publicate de Politie arata in interiorul acelor recipiente o substanta ce pare sa fie cannabis.Portalul de stiri Maariv, care a publicat fotografii cu drona ce arunca pachetele din cer, afirma ca mai multi trecatori au luat cu ei unele dintre pliculete inainte de sosirea Politiei la fata locului. Inregistrarile video arata si pietoni care au patruns pe un bulevard cu trafic rutier aglomerat pentru a ridica pliculetele cazute pe carosabil.In prezent, folosirea in scopuri medicale a cannabisului este permisa in Israel, in timp ce utilizarea sa in scopuri recreative este ilegala, desi in mare parte dezincriminata.In luna mai, Israelul a aprobat o lege ce vizeaza exporturile de cannabis medicinal, deschizand astfel calea spre vanzari in strainatate, care ar putea sa aduca Israelului, potrivit estimarilor guvernamentale, venituri de sute de milioane de dolari.