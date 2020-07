VIDEO Momentul prabusirii unei mine de jad, in Myanmar, surprins cu telefonul de un martor. 162 de oameni au murit

Victimele cautau jad in mina deschisa din satul Wai Khar cand au fost surprinse de un val de noroi, pe care serviciile de salvare l-au pus pe seama ploilor musonice abundente.Un martor, care se afla pe o colina din apropiere, a inregistrat cu telefonul mobil momentul in care pamantul a luat-o la vale, asemenea unei avalanse, si s-a scurs in lacul de la baza minei, provocand un val urias care a inundat intreaga vale.Echipele de salvare au reluat in aceasta dimineata, pe o ploaie torentiala, operatiunile de cautare si recuperare a trupurilor neinsufletite dupa accidentul de ieri, relateaza EFE.Operatiunile, la care participa zeci de efective, se desfasoara anevoios din cauza conditiile meteo nefavorabile si a riscului producerii unor noi alunecari de teren.Unul dintre ofiterii de politie care participa la activitatile de cautare a declarat pentru EFE ca operatiunile ar putea fi sistate daca ploile vor continua, riscand sa se produca noi alunecari de teren. Unul dintre peretii minei este principalul motiv de preocupare deoarece risca sa se prabuseasca si sa provoace o si mai mare tragedie, scrie Agerpres.Potrivit Departamentul Pompierilor, 162 de persoane au decedat, iar peste 50 au fost ranite in urma alunecarii de teren produse joi la mina din Hpakant, o localitate izolata situata in statul Kachin, care a surprins un grup de mineri ce lucrau in conditii ilegale in aceasta mina abandonata.