VIDEO Noi proteste in Belarus impotriva presedintelui Alexander Lukasenko

#BelarusProtest Peaceful march on Sunday continues. Despite the attempts of special forces to break the columns of protests they keep gathering in their neighborhoods and districts. People chanting "Look at the window, not et the TV"#Belarus #StandWithBelarus #Belarus2020 pic.twitter.com/PzcQDh6F6k - EAST Center (@EastResearch) December 6, 2020

In pofida violentei politiei si a interdictiilor de a manifesta, protestele au devenit parte din viata de zi cu zi a multor oameni, a declarat liderul opozitiei Svetlana Tihanovskaia, care se afla in prezent in exil."Asa va fi pana la victorie", a spus Tihanovskaia, laudandu-i pe protestatari pentru curajul lor, relateaza DPA.La fel ca duminica trecuta, oponentii au folosit tactica unor mici demonstratii si marsuri in diferite cartiere ale capitalei pentru a impiedica fortele de politie, care practic au ocupat centrul orasului Minsk inca de dimineata, sa poata efectua arestari in masa, scrie EFE.Protestatarii, dintre care multi purtau steagul alb-rosu-alb al Belarusului, au cerut inca o data ca Lukasenko sa demisioneze.Centrul pentru drepturile omului Viasna a raportat ca 160 de persoane au fost retinute.Proteste in masa impotriva presedintelui Lukasenko au avut loc in fiecare weekend la Minsk de la alegerile prezidentiale disputate din 9 august, pe care Lukasenko a spus ca le-a castigat, cu peste 80% din voturi. Oponentii sai sustin ca votul a fost fraudat si vor ca acesta sa renunte la putere, aminteste Reuters.Politia a reprimat violent manifestatiile, ONU estimand ca peste 27.000 de persoane au fost retinute din august. Multi oameni au fost raniti, iar unii au fost ucisi in timpul protestelor.Fosta republica sovietica din Europa de Est, cu 9,5 milioane de locuitori, situata intre Rusia si statele membre UE Polonia si Lituania, este condusa de 26 de ani de Lukasenko, in varsta de 66 de ani. El si-a asumat un nou mandat de cinci ani - al saselea la rand - si a declarat ca nu intentioneaza sa demisioneze.El a ignorat la amploarea protestelor, spunand ca sunt sponsorizate de Occident si a aratat putine semne de disponibilitate de a incepe un dialog cu opozitia.Uniunea Europeana a denuntat alegerile din august ca "nici libere, nici corecte" si a refuzat sa-l recunoasca pe Lukasenko drept actual presedinte.