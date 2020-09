VIDEO O femeie a iesit pe aripa avionului pentru "a lua o gura de aer proaspat"

Femeia a deschis iesirea de urgenta si a sarit pe aripa avonului pentru a face o plimbare racoritoare, precizeaza The Sun Aeronava tocmai aterizase si pasagerii asteptau sa fie debarcati. La un moment dat, femeia s-a indreptat catre usa de urgenta, a deschis-o fara nici o retinere si a inceput sa se plimbe pe aripa. Dupa ce s-a racorit, a intrat inapoi in avion.Un pasager a declarat ca aproape toata lumea coborase din avion inainte ca femeia sa iasa pe aripa avionului. "A mers de la coada pana la iesirea de urgenta, a deschis usa si a iesit. In tot acest timp, cei doi copii ai ei erau in afara avionului si stateau chiar langa mine. Au fost surprinsi, spunand:, a spus pasagerul.Femeia le-a spus autoritatilor ca a iesit doar pentru ca era prea fierbinte. Acest gest i-a adus femeii interdictia de a mai urca in avioanele companiei respective."Pilotul sef a chemat imediat securitatea aviatiei, serviciul de frontiera, politia si centrul medical al aeroportului Boryspil. Pasagera a fost inscrisa pe lista neagra pentru incalcarea grava a regulilor si comportamentului de siguranta a aviatiei la bord", a declarat UIA intr-un comunicat.