VIDEO O nava de salvare incearca sa ajute 130 de refugiati, in mijlocul Mediteranei, in timp ce statele europene ii ignora. "Am privit socati, barca de cauciuc era incredibil de aglomerata"

The crew managed to keep #LouiseMichel stable for almost 12h now. Our new friends told us they lost 3 friends on their journey already. Including the dead body in our one life raft, that makes 4 lives vanished because of Fortress Europe... And we are still waiting. pic.twitter.com/Te2PKCv2Gn - LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

These are the survivors you are turning your back on #EU. After escaping untold horror and inhumanity they need a place of safety. @guardiacostiera @Armed_Forces_MT you must act now. pic.twitter.com/W4IEUAGido - LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

Vasul, denumit "Louise Michel", dupa o feminista franceza, a pornit la drum in secret in data de 18 august din portul spaniol Burriana, in apropiere de Valencia. Joi, 27 august, au fost salvati 89 de oameni, iar nava se afla acum in mijlocul Marii Mediterane, relateaza The Guardian Vineri, echipajul format din activisti din Europa au raspuns unui apel de urgenta din partea Moonbird, un aparat de zbor care monitorizeaza ambarcatiuni in pericol ale migrantilor din Mediterana. Dispozitivul descoperise o barca de salvare stationara care parea ca se scufunda.Cele 130 de persoane de pe barca respectiva au primit veste de salvare, a precizat un purtator de cuvant al echipajului.Barca este in prezent salvgardata de Louise Michel care deja are la bord 89 de persoane si mai poate primi maximum 120 la bord.Situatia de pe barca este ingrijoratoare. Dupa multe zile in mijlocul valurilor, oamenii sunt raniti si epuizati, iar o persoana a murit. Mai mult, barca este aglomerata si a inceput sa ia apa.Echipajul de pe Louise Michel sustine ca nici autoritatile malteze si nici cele italiene nu au actionat in niciun fel cand au primit semnalele prin care refugiatii le cereau ajutorul."Oamenii au stat asezati intr-o combinatie de apa de mare si combustibil timp de mai multe zile. Este noapte, iar statele europene nu isi fac treaba. Isi neaga responsabilitatea in timp ce noi ne straduim sa ii tinem pe acesti oameni in viata, avem nevoie de ajutor imediat", a spus Lea Reisner, sefa operatiunilor de pe Louise Michel.Neeske Beckmann de la Moonbird a declarat: "Am privit socati cand am vazut barca de cauciuc - era incredibil de aglomerata, iar oamenii de la bord incercau sa arunce apa care se infiltrase inauntru cu mainile goale. Am stiu ca e vorba de o situatie de urgenta, asa ca am trimis un semnal de panica spre toate autoritatile si actorii din zona. Autoritatile europene responsabile nu au reactionat la semnalul nostru. Singurii care au raspuns au fost cei de pe Louise Michel".Pana acum, peste 500 de refugiati si migranti au murit in Marea Mediterana, iar acesta este doar numarul celor descoperiti, numarul real fiind, cel mai probabil, mult mai mare.