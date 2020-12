VIDEO O racheta ruseasca a trimis pe orbita sateliti pentru internet de mare viteza

Молодцы мы все, а спецы наши в особенности! pic.twitter.com/3kt7YkShQV - Виктор Нефедов (@Viktor_Nefedov) December 18, 2020

"Vehiculul de lansare Soyuz-2.1b impreuna cu un booster Fregat si 36 de sateliti de comunicatii OneWeb au fost lansati de pe cosmodromul Vostochny ", a scris vineri pe Twitter Roscosmos.Aceasta lansare va extinde numarul satelitilor OneWeb de pe orbita la 110, in cadrul unei flote ce va cuprinde 648 de sateliti, potrivit operatorului OneWeb, citat de Reuters.OneWeb are in vedere ca serviciile sale sa devina disponibile pe piata pana la sfarsitul anului viitor, conform informatiilor prezentate de companie.Constelatia alcatuita din aproximativ 650 de sateliti dorita de OneWeb va oferi internet de mare viteza si servicii pentru numerosi consumatori din sectoare precum aeronautic, maritim, raspuns in situatii de urgenta, dar si pentru consumatorii casnici.Compania OneWeb are de infruntat competitia in acest domeniu - constelatia de sateliti Starlink a companiei lui Elon Musk , SpaceX, si flota de sateliti Kuiper a companiei Amazon.Demarat in 2014 de antreprenorul american Greg Wyler, proiectul OneWeb si-a fixat obiectivul de a reduce "fractura digitala" existenta pe plan mondial. Administratorii acestui proiect au promis ca vor crea "internet pentru toti" prin reteaua de circa 650 de sateliti, insa demersul s-a blocat intr-o lupta constanta pentru strangerea fondurilor necesare, noteaza Reuters.OneWeb a anuntat luna trecuta ca a fost salvata de la faliment cu 1 miliard de dolari in investitii de capital din partea unui consortiu format din guvernul britanic si Bharti Enterprises din India , noii proprietari ai companiei din Marea Britanie, noteaza Reuters.CITESTE SI: