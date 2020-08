VIDEO Opozitia din Belarus acuza: Inregistrarea video in care Svetlana Tihanovskaia cere renuntarea la proteste a fost realizata "sub presiunea fortelor de securitate"

Peste 3.000 de oameni arestati

"O inregistrare realizata sub amenintare", acuza sustinatorii Svetlanei Tihanovskaia, scrie Hotnews , care citeaza AFP.In inregistrarea difuzata pe contul Telegram al Belta, care nu este datata si pare realizata intr-un birou, Svetlana Tihanovskaia citeste cu o voce fara intonatie un text care face apel la "respectarea legii" si cere oamenilor "sa nu iasa pe strazi"."Consideram ca acest video a fost inregistrat sub presiunea fortelor de securitate", a afirmat in fata presei Maria Kolesnikova, o aliata apropiata a acesteia.Asezata pe o canapea neagra si avand in spate o fereastra cu storurile trase, Svetlana Tihanovskaia, 37 de ani, nu priveste niciodata spre obiectivul camerei.Inainte de difuzarea acestei inregistrari, ea anuntase, intr-o alta inregistrare video, de aceasta data cu fata la camera, ca pleaca din Republica Belarus cu destinatia Lituania, de aceasta data fara a face niciun apel la stoparea protestelor.Potrivit echipei sale, inregistrarea video difuzata de Belta a fost inregistrata probabil luni seara, cand femeia a fost retinuta mai multe ore in sediul Comisiei electorale."Timp de trei ore, a fost singura cu reprezentantii fortelor de securitate (...) in aceste conditii, orice persoana care are sotul in inchisoare ar fi inregistrat un astfel de video", a afirmat Kolesnikova.Svetlana Tihanovskaia a reusit sa imobilizeze multimi de oameni nemaivazute in Belarus, in perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale.Anuntul victoriei presedintelui autoritar Alexandr Lukasnko, la putere de 26 de ani, a declansat proteste reprimate violent duminica si luni seara.Mii de oameni au iesit in strada in Republica Belarus pentru a doua noapte de revolta impotriva rezultatelor alegerilor prezidentiale. Protestele au izbucnit dupa anuntarea rezultatelor unui sondaj oficial realizat la iesirea din sectiile de votare care il dau invingator cu 79.7 % pe actualul presedinte Aleksandr Lukasenko.Conform acestui sondaj, candidata opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, a obtinut 6.8%, dupa o campanie electorala marcata de o mobilizare importanta a populatiei in sprijinul unui candidat al opozitiei, eveniment singular in istoria recenta a acestei foste republici sovietice.Lukasenko, in varsta de 65 de ani, a condus fosta republica sovietica din Europa de Est, dintre Rusia si Polonia, membra a UE, timp de un sfert de secol, tolerand putin disidenta.Manifestantii au ridicat baricade in zone din centrul orasului Minsk, iar fortele de ordine au intervenit brutal. In Capitala, politia a folosit grenade fumigene, asurzitoare si gloante de cauciuc.In urma protestelor de duminica, peste 3.000 de oameni au fost arestati, informeaza BBC. Unul dintre oamenii iesiti in strada a murit dupa ce un dispozitiv exploziv, pe care intentiona sa il arunce catre fortele de ordine, i-a detonat in mana.