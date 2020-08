VIDEO. Parcare roz destinata exclusiv femeilor, amenajata langa un magazin din Rusia

Initiatorul proiectului a spus ca ideea i-a venit dupa ce a vizitat mai multe tari din Europa, unde nimeni nu ar mai fi surprins de existenta unor asemenea tip de parcari, scrie presa rusa.Potrivit lui, diferenta dintre o parcare standard si una pentru femei se refera in primul rand la latimea locului de parcare, care in mod normal este de 2,5 metri, iar in cazul noului proiect este de 4,4 metri."A fost facuta in primul rand pentru a fi comod. Intr-un loc de parcare mai mare este mai usor sa incarci produsele in portbagaj. In plus, locurile de parcare au fost amplasate foarte aproape de intrarea centrului comercial, pentru ca soferitele sa nu fie nevoite sa parcurga o distanta mare cu pungile grele in maini", a spus reprezentantul centrului, potrivit site-ului tatar- inform.ru citat de Adevarul.ro In parcarea roz, care are 10 locuri, a fost instalat si un semn rutier de aceeasi culoare pe care scria: "Parcare pentru cumparatoare".