VIDEO Portavionul USS Theodore Roosevelt, demonstratie de forta in Marea Chinei de Sud

Intreaga aripa de lupta, elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk si avioane F-18, care se afla la bordul portavionului USS Theodore Roosevelt a efectuat impreuna cu natiunile partenere o serie de antrenamente militare in sprijinul asigurarii unei navigatii libere in Marea Chinei de Sud, transmite Military Videos, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro In cadrul manevrelor militare, mai multe aeronave F-18 au efectuat decolari si aterizari. In exercitiu a fost implicat intreg grupul de lupta condus de portavionul american.Prezenta grupului de lupta condus de USS Theodore Roosevelt are rolul de a combate actiunile agresive ale Chinei in aceasta zona , cat si tentativa Beijingului de a bloca tranzitul in regiune. Revendicarile maritime din Marea Chinei de Sud reprezinta o amenintare serioasa pentru libertatea marii , inclusiv pentru comertul liber si libertatea de exploatare economica pentru tarile riverane Marii Chinei de Sud, subliniaza americanii.US Navy transmite ca in baza dreptului international, reflectat peub Conventia din 1982, toate natiunile au drepturi egale in ceea ce priveste libertatea maritima. Comunitatea internationala are un rol in asigurarea acestei libertati, care este esentiala pentru securitatea, stabilitatea si prosperitatea globala, mai precizeaza US Navy.La finalul lunii trecute sase avioane de lupta chineze si un avion de recunoastere american au intrat duminica, 31 ianuarie, in zona de identificare pentru aparare aeriana a Taiwanului, a anuntat Ministerul Apararii, intr-o rara recunoastere a activitatii militare a Statelor Unite in zona.