VIDEO Prima tara din lume care vrea sa legifereze salutul anti-COVID

Masura, care a fost aprobata in Camera deputatilor saptamana aceasta cu 212 voturi pentru si unul singur impotriva, trebuie sa primeasca sprijinul Senatului inainte de a fi semnata de presedintele tarii, Rodrigo Duterte, si nu prevede nicio pedeapsa pentru cei care nu doresc sa salute in acest fel.Fernando Bayani, deputatul care promoveaza de mai multe luni aceasta masura, considera ca salutul traditional ce consta in strangerea manii este bine intentionat, dar prezinta prea multe riscuri pentru sanatatea publica.Dupa cum a explicat Bayani in mai multe interveniti din ultimele luni, modul alternativ de salut cu mana pe piept este o forma universala de intampinare, in timp ce plecarea usoara a capului reprezinta un gest traditional de respect in Filipine.Filipinele, cu o populatie de 106 milioane de locuitori, este a doua tara cea mai afectata de COVID-19 din Asia de Sud-Est, dupa Indonezia , cu 509.887 de cazuri si 10.136 de decese asociate noului coronavirus.Campania de vaccinare anticovid in arhipelag este prevazuta sa inceapa in februarie, odata cu venirea primelor doze de la companiile Sinovac si Pfizer, un prim pas pentru a vaccina intre 50 si 70 de milioane de filipinezi inainte de sfarsitul anului.