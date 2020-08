VIDEO Protest impresionant al bielorusilor in mijlocul zilei. Zeci de mii de oameni au iesit pe marginea drumurilor in toata tara

Polonia se pregateste pentru un aflux de persoane dinspre Belarus in urma represiunii

Zeci de mii de oameni imbracati in alb au iesit vineri, 14 august, pe marginea drumurilor din Belorusia, in orasele mari ale tarii. Oamenii au purtat flori si baloane in semn de solidaritate cu protestatarii batuti si retinuti de fortele de ordine loiale regimului Lukasenko.Protestul vine si un urma apelului candidatei opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, care a indemnat populatia sa iasa la proteste pasnice Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a lansat vineri un apel la organizarea unor manifestatii 'pasnice in masa' in toata tara in cursului weekendului pentru a denunta represaliile violente impotriva protestelor ce au urmat scrutinului din 9 august, considerat fraudat de catre sustinatorii sai, potrivit AFP.'Ii invit pe toti primarii sa organizeze in zilele de 15 si 16 august adunari pasnice in masa in fiecare oras' din Belarus, a spus ea intr-o inregistrare video postata pe online din Vilnius, capitala Lituaniei vecine, unde s-a refugiat la inceputul saptamanii din cauza presiunilor regimului, potrivit anturajului.Polonia se pregateste pentru un aflux de persoane dinspre Belarus in urma reprimarii violente a protestelor postelectorale din aceasta tara vecina, insa vrea sa mentina securitatea frontierei, a afirmat vineri ministrul adjunct de externe Marcin Przydacz, transmite Reuters.'Am revizuit deja legea astfel incat sa fim pregatiti si pentru un posibil val de persoane care vor sa ajunga pe teritoriul UE', a declarat Przydacz la postul catolic de radio Siodma9.'Trebuie sa avem in vedere sprijinirea oamenilor care au nevoie sa treaca granita rapid, dar trebuie sa fim responsabili pentru partenerii nostri europeni, si anume granita Schengen', a adaugat el, fara a da alte detalii.Intrucat Polonia face parte din Spatiul Schengen european, orice persoana care intra legal din Belarus pe teritoriul sau poate calatori liber in toate celelalte state membre si in restul UE.Ministrii de externe din UE vor lua in discutie vineri raspunsul Uniunii la reprimarea manifestatiilor din Belarus, fiind probabila impunerea de noi sanctiuni in cursul acestei luni.Premierul ceh Andrej Babis a declarat vineri ca Belarusul trebuie sa repete, in prezenta observatorilor straini, scrutinul prin care presedintele Aleksandr Lukasenko a obtinut al saselea mandat.Consilierul principal al presedintelui polonez Andrzej Duda, Andrzej Dera, a formulat o opinie similara. 'Daca Belarusul vrea sa se indrepte spre democratie, aceste alegeri ar trebui repetate', a spus el la postul privat TVN24, conform agentiei publice de stiri PAP.Premierul polonez Mateusz Morawiecki urmeaza sa faca public vineri un plan de ajutor pentru Belarus, tara in care printre cei 9,5 milioane de locuitori se afla si intre 300.000 si 1,2 milioane de persoane de origine poloneza, in functie de diferite estimari.